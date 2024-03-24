دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نقاطع فيديو من مقابلة مع إمام مسجد قباء في المدينة المنورة، سليمان الرحيلي، وما قاله عن ردة فعل الملك سلمان مع شخص "ناصحه" (وجه له نصيحة) عندما كان أميرا للرياض.

وقال الرحيلي في مقطع الفيديو المتداول المأخوذ من مقابلة أجراها على القناة السعودية الرسمية: "الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا للرياض كان أحد أهل الرياض يأتي إلى الأمير سلمان في مكتبه ويناصحه ولا يغيب كل فترة يأتي والأبواب مفتوحة الحمد لله.."

وتابع الرحيلي: "مات الرجل (الذي ناصح الأمير سلمان حينها) فبلغ ذلك الأمير سلمان ففوجئ ابناءه به يدخل عليهم ويعزيهم وقال (الأمير سلمان) كلمة، قال والدكم يحبنا لو ما يحبنا ما جاء ونصحنا فهذا الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى يتخذ الطريق الصحيحة لمناصحة ولي الأمر وايصال ما تراه ولا يلزم أن يكون ما تراه هو الصحيح.."

وأضاف: "شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول الذي يستطيع الوصول إلى ولي الأمر ينصحه والذي ما يستطيع يوصل إلى من يستطيع أن يصل إلى ولي الأمر، أما أن يكون الأمر فوضى والكل يتكلم على المنابر ويهيج الناس هذا أمر يخالف مقصود الشارع ويخالف النصوص الشرعية ويخالف الحقيقة ما يراه العقلاء.."