البحرية الأمريكية تحدد هوية البحار "المفقود" في البحر الأحمر

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حدّدت البحرية الأمريكية هوية البحار الذي "فُقد في البحر من السفينة يو إس إس ماسون" في البحر الأحمر، الأربعاء الماضي.

وأوضحت البحرية الأمريكية، في بيان السبت، أن البحار "ميكانيكي الطيران من الدرجة الثانية أوريولا مايكل أريغبيسولا"، وفقًا لبيان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وفاته كانت "نتيجة حادث غير قتالي"، لكنها أضافت أن الحادث قيد التحقيق حاليًا.

وأكد الضابط إريك كوهوت، قائد أريغبيسولا، أنه "يجسد الشخصية المتفانية والروح المحاربة المدروسة لبحار البحرية الأمريكية".

وأضاف كوهوت: "لقد جسد الضابط الصغير أريجبيسولا تمامًا الشخصية المتفانية والروح المحاربة المدروسة لبحارة البحرية الأمريكية".

وقال كوهوت في بيان، "إن أدائه المتميز قبل وأثناء النشر تجاوز بكثير صيانة الطائرات.. أعمق أفكارنا وصلواتنا مع عائلته".