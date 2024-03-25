أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. إليكم ما علمناه من مصدر مطلع

على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ردت حماس على تقارير تفيد بأن الوسطاء ينتظرون ردها، وقالت إن المزيد من القضايا لا تزال دون حل بخلاف إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وحسب ما ورد، وافقت إسرائيل على قضية رئيسية تتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وفقًا لمحلل شبكة CNN باراك رافيد والقناة 11 التابعة لشبكة CNN (كان نيوز)، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين لم يذكر أسماءهم.

وبحسب رافيد، فمن المتوقع رد حماس خلال الأيام المقبلة. ومع ذلك، رد كبار مسؤولي حماس، منهم باسم نعيم وحسام بدران، بشكل منفصل على التقارير الإعلامية.

وقال نعيم لشبكة CNN إن "وسائل الإعلام الإسرائيلية - الأمريكية" تزيد الضغط على المحادثات.

وأضاف: "بالنسبة لنا، المفاوضات لا تتمحور فقط حول صفقة تبادل الأسرى".

وقال نعيم: "لم توافق إسرائيل على أي من طلبات (حماس) المتعلقة بوقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب جميع القوات من قطاع غزة ولو على مراحل، وعودة جميع النازحين إلى منازلهم".

وأكد مسؤول آخر في حماس، حسام بدران، هذا التصريح، قائلا على قناة حماس الرسمية على تلغرام إن إسرائيل ترفض إعطاء "أي ضمانات للوسطاء بشأن القضايا الأساسية" المتعلقة بـ "حياة الناس في غزة".

وقال بدران عبر تلغرام: "نتفاوض للوصول إلى هدف واضح ومحدد يتعلق باحتياجات ومتطلبات شعبنا بشكل عام وغزة بشكل خاص".