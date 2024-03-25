لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل "لن توقف إطلاق النار" بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن و"الحاجة الملحة لتوسيع نطاق عمليات" تدفق المساعدات إلى غزة.

وأضاف كاتس، في بيان، الاثنين، أن إسرائيل "ستدمر حماس وستواصل القتال حتى يعود آخر الرهائن إلى الوطن".

وصوّتت 14 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت دولة واحدة، هي الولايات المتحدة عن التصويت.

وكانت روسيا قد اقترحت تعديلاً لم يتم تمريره بسبب قلة الأصوات.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن استبدال كلمة "دائم" في الفقرة الأولى من المنطوق بصيغة أضعف أمر "غير مقبول".

وأضاف: "لقد تلقينا جميعاً تعليمات للتصويت على النص الذي يحتوي على كلمة "دائم"، وأي شيء آخر يمكن اعتباره بمثابة إذن لإسرائيل بمواصلة هجماتها".

واقترح الوفد الروسي تعديلا شفهيًا لإعادة كلمة "دائم" إلى المسودة، لكنه لم يتمكن من تمريره.

لاحقا، قال مسؤولان إسرائيليان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ألغى رحلة وفد إسرائيلي من كبار مستشاريه إلى واشنطن، اعتراضًا على امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن.