أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب، السبت، مطالبين بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان السبت، إنه من بين آلاف المتظاهرين، تم اعتقال 16 شخصًا "بسبب تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق".

وأشار البيان إلى أنه "كانت هناك أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين عطلوا النظام العام من خلال إشعال الحرائق وإسقاط حواجز الشرطة وعرقلة الطرق والاشتباك مع قوات إنفاذ القانون: تم القبض على 16 شخصًا غير منظم وتم تحرير 9 مخالفات بقيمة 1000 شيكل (270 دولارًا) لتعطيل حركة المرور والطرق".

وأظهر مقطع فيديو استخدام الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين على طريق أيالون السريع في تل أبيب، واعتقال متظاهر واحد على الأقل تم نقله إلى سيارة للشرطة.

وأضاف البيان أن "الشرطة قامت بإخلاء المتظاهرين بعد استخدام وسائل تفريق المخالفين للنظام العام".

وأظهر مقطع فيديو عددًا من المتظاهرين يقفون أمام خراطيم المياه وهم يهتفون "لن نستسلم حتى تتحسن الأمور".