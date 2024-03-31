على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكن تحقيق النصر على حركة حماس دون عملية عسكرية في رفح.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي من القدس، الأحد، إن القوات الإسرائيلية ستتوغل في رفح وتقضي على كتائب حماس.

وأضاف: "سنقوم بإجلاء السكان من رفح وتقديم المساعدات الإنسانية. لا نصر دون الانتقال إلى رفح".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الضغوط العسكرية والمفاوضات أدت إلى تحرير نصف الرهائن.

وقال نتنياهو: "أنا أفعل كل شيء وسأفعل كل شيء لإعادة الرهائن إلى الوطن". وذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 ناشط في مستشفى الشفاء بغزة.

وتابع: "ليس هذا هو الشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه المستشفى. نحن نبحث عن رهائن. ونواصل العمليات العسكرية في قطاع (غزة)".