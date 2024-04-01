دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا"، الاثنين، أن مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بالعاصمة دمشق، تعرض لاستهداف إسرائيلي.

وقالت وكالة "سانا" في تقرير: "استهدف العدو الإسرائيلي اليوم مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بدمشق".

وذكرت الوكالة أن "العدوان الإسرائيلي ألحق دماراً كبيراً بالمبنى إضافة إلى أضرار بالمباني المجاورة"، حسب قولها.

وأشارت الوكالة إلى أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لبعض صواريخ العدوان".

ولم تشر الوكالة إلى وقوع ضحايا أو إصابات خلال الاستهداف، بينما ذكرت صفحة المرصد السوري لحقوق الإنسان على الإنترنت، الاثنين، أن صواريخ إسرائيلية استهدفت، لليوم الثاني على التوالي، الأراضي السورية، حيث "دمرت بناء ملحق بالسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة بالعاصمة السورية، دمشق، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية"، بحسب ما زعم المرصد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق وجار التحقق من طبيعتها.

كما أفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية الإيرانية شبه الرسمية، بأنه تم تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في الغارة الجوية، الاثنين.

ونشر موقع قناة "برس تي في" الحكومية الإيرانية تقارير قال فيها إن "القنصلية الإيرانية في دمشق تتعرض لهجوم صاروخي". وكانت قناة برس تي في ذكرت في وقت سابق أن الهجوم وقع "بالقرب" من القنصلية الإيرانية.

وقامت شبكة CNN بتحديد الموقع الجغرافي للصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر الدخان يتصاعد من المبنى المجاور للسفارة الإيرانية، مع ظهور سيارات الإطفاء في موقع الحادث.

وعندما طلبت شبكة CNN التعليق على الحادث، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الأجنبية.