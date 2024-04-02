دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% ليصل سعر كيلو الدواجن الحية إلى 85 جنيهًا (1.8 دولار)، وبيض المائدة إلى 135 جنيهًا (2.86 دولار)، على أن تطبق المبادرة بداية من الثلاثاء، فيما أكد مسؤول بالاتحاد أن خفض الأسعار بسبب استقرار سعر الصرف وتوافر عن الأعلاف.

يأتي هذا بعد أسبوع من اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية أمهلهم خلاله 48 ساعة لخفض الأسعار لتتراوح ما بين 15% إلى 20%، وأن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر، وفق بيان رسمي.

ويضم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، كل العاملين بإنتاج وصناعة الدواجن، سواء من القطاعين العام والخاص، وفق القانون رقم 96 لسنة 1998، ويتولى الاتحاد أدوار متعددة أبرزها زيادة الثروة الداجنة، والعمل على توفير الخامات والمهمات والأعلاف والأدوية واللقاحات وغيرها مما يلزم تربية وإنتاج الدواجن وصناعتها.

قال نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ثروت الزيني، إن كل أعضاء الاتحاد بدأوا في تطبيق مبادرة خفض الأسعار بنسبة 15% ليصل سعر الكيلو إلى 85 جنيهًا (1.8 دولار) في المزرعة، وبيض المائدة 135 جنيهًا (2.86 دولار) من المزرعة، فيما يباع للمستهلك بسعر 145 جنيهًا (3.07 دولار)، في المنافذ الحكومية التابعة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة، مضيفًا أن حجم الإنتاج اليومي من الدواجن في مصر يصل إلى 4 ملايين دجاجة، و40 مليون بيضة.

ووفق تقرير رسمي لوزارة الزراعة، بلغ حجم الاستثمار في صناعة الدواجن أكثر من 100 مليار جنيه (2.1 مليار دولار)، ويبلغ حجم الإنتاج 1.4 مليار طائر من القطاع التجاري و330 مليون من القطاع الريفي، وأكثر من 14 مليار بيضة.

أضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن إطلاق مبادرة خفض أسعار الدواجن جاء خلال موسم رمضان، الذي يشهد أعلى معدل استهلاك للدواجن بنسبة زيادة بين 25 إلى 30% عن متوسط الاستهلاك الشهري، كما تعد الدواجن مصدر البروتين الأول للأسرة المصرية، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك في السوق المصرية.

ووفق بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، انخفض أسعار كيلو الدواجن الطازجة للمستهلك بنسبة 0.48% لتصل إلى 114.75 جنيه (2.43 دولار) للكيلو، كما انخفضت أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.13% ليصل متوسط سعر الكيلو في السوق 374.95 جنيه (7.95 دولار).

ذكر الزيني أن الإفراج عن كميات ضخمة من الأعلاف المستخدمة في الإنتاج الداجني خلال الفترة الماضية، واستقرار أسعارها عالميًا ساهم في إطلاق مبادرة خفض أسعار الدواجن، متوقعًا استمرار انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة في ظل توافر الأعلاف، واستقرار أسعارها، وكذلك استقرار سوق صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتستهلك مصر 24 مليون طن من الأعلاف المركزة، تستخدم لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك، يتم استيراد معظمها من الخارج بمتوسط 100 مليون دولار أسبوعيًا، وفق تصريحات رسمية لوزير الزراعة.

من جانبه، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عبد العزيز السيد، إن انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 15% يتزامن مع تراجع الطلب المحلي خلال هذه الفترة من العام نتيجة انخفاض حجم الطلب خلال آخر أيام من شهر رمضان لتركيز المواطنين على شراء كحك وملابس العيد، ولذا تنخفض أسعار الدواجن لأقل مستوياتها خلال هذه الفترة من العام.

أوضح السيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك عوامل عديدة ساهمت في انخفاض أسعار الدواجن في مصر، أبرزها الإفراج عن كميات ضخمة من الأعلاف، واستقرار أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتوافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد، مما أدى لانخفاض أسعار كيلو الدواجن الحية في بعض المزارع لأقل من مستوى 80 جنيهًا (1.7 دولار) نتيجة تراجع الطلب خلال آخر 10 أيام من شهر رمضان.

وأشار عبد العزيز السيد إلى مشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة بسبب انخفاض حجم الإنتاج للنصف تقريبًا من 14 مليار بيضة سنويًا إلى 7-7.5 مليار بيضة نتيجة تراجع عدد الأمهات من 600 ألف إلى 290 ألف دجاجة من الأمهات، متوقعًا أن تستمر أزمة ارتفاع أسعار البيض حتى نهاية العام مع بدء دورة جديدة من إنتاج أمهات الدواجن.