(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الياباني، يوكو كاميكاوا، الثلاثاء، أن اليابان رفعت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة.

واتهمت إسرائيل ما لا يقل عن 12 موظفًا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة بالتورط في هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزعمت أن حوالي 12% من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13,000 موظف هم أعضاء في حماس أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة. وتقول الأونروا إنها طردت 10 من موظفيها الـ12 المتهمين، وإن الاثنين الآخرين ماتا. ولا تستطيع CNN تأكيد هذه المزاعم.

وجاءت الخطوة اليابانية بعد اجتماع، السبت، بين كاميكاوا وفيليب لازاريني المفوض العام للأونروا.

وفي الاجتماع، عرض لازاريني الخطوات التي تتخذها الوكالة "لتحسين الفحص والتعليم لضمان حياد موظفي الأونروا"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، السبت.

وأضافت الوزارة أن الأونروا وافقت أيضًا على إنشاء إطار جديد مع اليابان بشأن إدارة المشاريع ومراقبتها لضمان "الشفافية وإمكانية تتبع المشاريع".

وفي وقت سابق، أعلنت كل من كندا والسويد وأستراليا وفنلندا استئناف تمويل الأونروا، بعد قرار وقف التمويل في يناير/كانون الثاني الماضي. نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه قرارات أكبر الدول المانحة حول تمويل وكالة الأونروا.