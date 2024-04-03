أفراد عائلات الرهائن في غزة يقتحمون الكنيست

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(CNN)-- اقتحم أفراد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة تجمعًا في داخل الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب الكنيست على موقع إكس أفرادا من عائلات الرهائن وهم يصعدون على المقاعد ويضعون بصمات أيديهم بطلاء أصفر اللون على زجاج البرلمان.

وأظهر الفيديو أن متظاهرين آخرين وقفوا وعلى أيديهم طلاء أصفر ورفعوا أيديهم.

وانضم إليهم أعضاء المعارضة في الكنيست، وهم يهتفون "الآن، الآن"، بحسب بيان نُشر على موقع إكس.

غادر المتظاهرون بعد وقت قصير من دخولهم المعرض العام، بعد أن قام الأمن بإبعاد رجل بالقوة. وترك البعض صور الرهائن على المقاعد، والتي لا تزال مرئية في البث المباشر للكنيست.

وفي يناير/كانون الثاني، دخل أفراد عائلات الرهائن المحتجزين في غزة أيضًا إلى القاعة الرئيسية للكنيست أثناء انعقاد جلسات الكنيست.