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(CNN)-- طالب متظاهرون مناهضون للحكومة – بينهم أفراد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة خرجوا إلى شوارع القدس، الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة.

في وقت دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، زعيم المعارضة الحالي، الحكومة الإسرائيلية إلى الاهتمام بالتظاهرات المستمرة ومطالب المتظاهرين.

وقال لابيد خلال تظاهرة خارج الكنيست في القدس: "توجد هنا بين الحشد عائلات الرهائن. لقد وقفوا خارج الكريا (مقر قيادة قوات الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب)، وصرخوا من أعماقهم، ولم يسمع أحد. ولوحوا بلافتات ولم يرَ أحد. الحكومة الإسرائيلية تتجاهل تحركاتهم".

كما دعا داني إلغارات، شقيق أحد الرهائن، إسحاق إلغارات، نتنياهو إلى ترك منصبه.

وقال إلغارات: "بيبي، هذه هي نهاية الصفقات المشبوهة، نهاية الفساد"، مستخدمًا اللقب الذي يُعرف به رئيس الوزراء على نطاق واسع في إسرائيل. وأضاف: "بيبي، هذه نهاية اللعب معنا. 177 يومًا! بيبي – هذه هي النهاية!"

وتجمع آلاف المتظاهرين خارج مبنى الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، حاملين الأعلام واللافتات.

وكُتب على إحدى اللافتات: "أعيدوا الجميع إلى بيوتهم الآن. بدون إعادة الرهائن، لن يكون لإسرائيل أي مبرر للوجود".

ودعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين إلى "التظاهر بشكل قانوني لتجنب العنف وانتهاك النظام المخالف للقانون"، حسب بيان صدر الأحد.