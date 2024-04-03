(CNN)-- دعا بيني غانتس، وزير حكومة الحرب الإسرائيلية، المنافس السياسي الرئيسي لبنيامين نتنياهو، في خطاب عام ألقاه، الأربعاء، إلى إجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر/أيلول.

وأضاف غانتس: "لكي نبقى متحدين وننجح في المهام التي نواجهها، يجب أن يعلم الجمهور أننا سنطلب منهم قريبًا مرة أخرى إظهار ثقتهم، وأننا لن نتجاهل كارثة 7 أكتوبر وما حدث قبل ذلك"، وأضاف أنه أبلغ نتنياهو بطلبه.

وعندما سأله أحد الصحفيين، رفض القول ما إذا كان سيترك الائتلاف إذا فشلت الحكومة في تحديد موعد للانتخابات.

ويعد بيني غانتس أحد أشد المعارضين لنتنياهو من داخل حكومة الحرب.

وفي المقابل، رد حزب الليكود بزعامة نتنياهو على دعوة غانتس لإجراء انتخابات مبكرة، داعيا إياه إلى "التوقف عن الانخراط في السياسات التافهة".

وقال الليكود، في بيان: "في لحظة مصيرية بالنسبة لدولة إسرائيل وفي خضم الحرب، يجب على بيني غانتس التوقف عن الانخراط في السياسات التافهة لمجرد تفكك حزبه. الانتخابات الآن ستؤدي حتما إلى الشلل والانقسام وإلحاق الضرر في رفح وأضرار بالغة بفرص صفقة الرهائن".

وأضاف البيان أن "الحكومة ستستمر حتى تحقيق كافة أهداف الحرب".

في مقابلة سابقة مع CNN، قال نتنياهو إن دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر، إلى إجراء انتخابات في إسرائيل، تعتبر "غير مناسبة على الإطلاق".

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الحكومة الحالية إلى الاستقالة "في أقرب وقت ممكن"، بعد دعوة غانتس لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال لابيد، إنه "لا يمكن لدولة إسرائيل الانتظار لـ6 أشهر أخرى حتى تغادر هذه الحكومة الرهيبة والخطيرة والأكثر فشلا في تاريخ هذا البلد"، وأضاف: "يجب على هذه الحكومة أن تغادر في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من إعادة الرهائن، والسماح بعودة المواطنين الذين تم إجلاؤهم، والانتصار على حماس والتأكد من أن هناك من يعتني بالطبقة الوسطى الإسرائيلية".