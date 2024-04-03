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(CNN)-- قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، إنه اعتذر لمؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس، بعد مقتل سبعة من موظفي المؤسسة نتيجة غارات إسرائيلية بطائرات بدون طيار مساء الاثنين.

وأعرب هرتسوغ "عن حزنه العميق واعتذاراته الصادقة عن الخسارة المأساوية في أرواح موظفي المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة الليلة الماضية، وأرسل تعازيه لعائلاتهم وأحبائهم"، بحسب منشور في حساب الرئاسة الإسرائيلية على موقع إكس.

وأكد الرئيس الإسرائيلي مجددًا التزام إسرائيل بضمان إجراء تحقيق شامل في هذه الحادثة.

وجاء في المنشور: "أكد الرئيس التزام إسرائيل بتسليم وتحسين المساعدات الإنسانية لشعب غزة، وقال إن الجهود يجب أن تستمر لتحقيق الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".