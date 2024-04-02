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القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية "قصفت عن غير قصد أبرياء في قطاع غزة"، وذلك بعد إعلان مقتل سبعة على الأقل من عمال الإغاثة في المطبخ العالمي المركزي (WCK) في القطاع.

وأضاف نتنياهو: "للأسف، وقعت في اليوم الأخير حادثة مأساوية حيث قصفت قواتنا أبرياء في قطاع غزة عن غير قصد. يحدث ذلك في الحرب، ونحن نحقق فيه بدقة".

وأردف نتنياهو، الثلاثاء: "نحن على اتصال مع الحكومات وسنبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد مقتل سبعة على الأقل من عمال الإغاثة في المطبخ العالمي المركزي (WCK) في غزة. ولم يتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي على وجه التحديد إلى مقتل فريق WCK.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الثلاثاء، إنه يحقق في الضربة "على أعلى المستويات".