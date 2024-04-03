السلطة الفلسطينية تجدد طلبها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

(CNN)-- أرسلت السلطة الفلسطينية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تجدد فيها طلبها للحصول على عضوية الأمم المتحدة، بحسب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لبعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء.

وجاء في بيان بعثة المراقبة الفلسطينية المنشور على موقع إكس: "اليوم، أرسلت دولة فلسطين، وبناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، رسالة إلى الأمين العام تطلب فيها تجديد النظر في طلب العضوية".

وتضمن المنشور رسالة موقعة من سفير الأمم المتحدة لدى الأراضي الفلسطينية رياض منصور، تشير إلى الطلب الأولي المقدم في سبتمبر /أيلول 2011 للحصول على حالة العضوية، وطلب تجديد النظر فيه هذا الشهر.

في سبتمبر/أيلول 2011، فشلت السلطة الفلسطينية في الحصول على اعتراف الأمم المتحدة كدولة عضو مستقلة. وبعد مرور عام، قررت الأمم المتحدة تغيير وضع السلطة الفلسطينية من "كيان مراقب غير عضو" إلى "دولة مراقبة غير عضو"، على غرار الفاتيكان.

كانت أيرلندا وإسبانيا ومالطا وسلوفينيا أعلنت عزمها العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك على هامش قمة المجلس الأوروبي في بروكسل نهاية الشهر الماضي، بينما انتقدت إسرائيل ذلك.