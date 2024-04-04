محلل: هناك "ارتباك وإحراج" على الجانب الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة في غارة على غزة

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن بلاده إذا لم تر تغييرات في سياسات إسرائيل لحماية المدنيين في غزة "فستكون هناك تغييرات في سياستنا".

وأصدر بلينكن هذا التصريح بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن "بايدن أوضح لنتنياهو أن إسرائيل يجب أن تفعل المزيد لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة أو المخاطرة بتغيير السياسة".

وتابع أن "الهجوم المروع الذي وقع هذا الأسبوع على العاملين في المطبخ المركزي العالمي لم يكن الحادث الأول من نوعه، ويجب أن يكون الأخير".

وذكر أن الرئيس الأمريكي شدد على أن الضربات على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني العام "غير مقبول".

وأوضح بلينكن ضرورة أن تعلن إسرائيل عن سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة.

وقال إن "سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات"، وأضاف أن "النتائج على الأرض غير كافية وغير مقبولة على الإطلاق".