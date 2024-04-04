محلل: هناك "ارتباك وإحراج" على الجانب الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة في غارة على غزة

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(CNN) -- قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف مقتل العاملين في المجال الإنساني بسبب الضربات الإسرائيلية والوضع الإنساني العام في غزة بأنه "غير مقبول"، وذلك خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، بعد وقت قصير من نهاية الاتصال أن بايدن "أوضح أن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات".

وجاء في نص الاتصال أن الرئيس الأمريكي "أوضح حاجة إسرائيل إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".

وذكر بيان البيت الأبيض أن بايدن "أكد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء، وحث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى وطنهم".

وأضاف أن الزعيمين ناقشا أيضا التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل والشعب الإسرائيلي"، وأن بايدن أكد أن "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة تلك التهديدات".