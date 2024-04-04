(CNN)-- حذر المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، الخميس، إسرائيل من أنها ستندم على تنفيذ الهجوم المميت على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق، الاثنين.

وقال خامنئي باللغة العبرية في تدوينة في وقت مبكر من الصباح على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "بعون الله، سنجعل الصهاينة يأسفون على جريمتهم العدوانية ضد القنصلية الإيرانية في دمشق".

تعهدت إيران بالرد بعد أن اتهمت إسرائيل بقصف مجمع سفارتها في العاصمة السورية، في تصعيد مميت للتوترات الإقليمية بشأن الحرب في غزة والتي بدا مرة أخرى أنها تزيد من خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ودمرت الغارة الجوية مبنى القنصلية في العاصمة السورية، مما أسفر عن مقتل سبعة مسؤولين على الأقل، من بينهم محمد رضا زاهدي، القائد الأعلى في الحرس الثوري الإيراني، والقائد الكبير محمد هادي حاجي رحيمي، وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إنه لا يعلق على التقارير الأجنبية. ومع ذلك، قال متحدث عسكري إن إسرائيل تعتقد أن الهدف الذي تم ضربه كان "مبنى عسكريا لقوات القدس"، وهي وحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن العمليات الخارجية.