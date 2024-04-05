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إسرائيل تفسر العطل الذي أصاب خدمات نظام تحديد المواقع GPS

الشرق الأوسط
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إسرائيل تفسر العطل الذي أصاب خدمات نظام تحديد المواقع GPS
صورة أرشيفية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاريCredit: GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تفعيل أنظمة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) داخل البلاد لـ"تحييد التهديدات".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، إن انقطاع خدمات نظام تحديد المواقع العالمي "ساعد بالفعل في تحييد بعض التهديدات"، لكنه حث الإسرائيليين على البقاء "يقظين ومسؤولين".

وأضاف: "نحن ندرك أن هذه الاضطرابات قد تسبب عدم الراحة، لكنها أدوات أساسية في قدراتنا الدفاعية".

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ودخلت إسرائيل، الخميس، حالة التأهب القصوى، استعدادا لهجوم انتقامي محتمل بعد مقتل قيادات في "الحرس الثوري" الإيراني بدمشق في وقت سابق من الأسبوع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتا لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.

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