الهجوم المميت على القنصلية الإيرانية في سوريا.. إليك كل ما نعرفه للآن

تفاعل مُعقد بين أمريكا وإيران وإسرائيل والعرب.. لماذا يُعتبر الاستقرار في الشرق الأوسط بعيد المنال؟

حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيزيد من عمليات التجنيد واستدعاء جنود الاحتياط في سلاح الدفاع الجوي.

وقال الجيش، في بيان: "بعد تقييم الوضع في الجيش الإسرائيلي، تقرر زيادة القوة البشرية وتجنيد جنود الاحتياط في سلاح الدفاع الجوي".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعهدت فيه إيران بالرد بعد أن اتهمت إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا، الاثنين، في تصعيد مميت للتوترات الإقليمية بشأن الحرب في غزة والتي يبدو أنها تزيد مرة أخرى من خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، بأن عدد قتلى الغارة الجوية على القنصلية الإيرانية ارتفع إلى 13 شخصا على الأقل، من بينهم 7 من "الحرس الثوري".

وأسفر الهجوم عن مقتل7 مستشارين عسكريين إيرانيين، و 6 سوريين، بحسب التقرير.