دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن طارق، نجل رئيس مجلس الشعب الأسبق، أحمد فتحي سرور، وفاة والده عن عمر وفقا لتدوينة نشرها على حسابه بمنصة فيسبوك ونقلتها بوابة الأهرام بتقرير.

وعقب النائب المصري، مصطفى بكري على خبر الوفاة بتدوينة على صفحته بمنصة أكس قال فيها: "رحل د فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق. رحل البرلماني المخضرم، والإنسان صاحب القلب الطيب. كان أستاذا وعالما، قيمة يعتز به كل من تعامل معه. قد تختلف معه، لكنك لا تملك إلا احترامه. أتذكر أنه اعتراض علي تزوير الانتخابات في برلمان 2010، وطلب إعفاءه من تولي رئاسة البرلمان، وعندما سأله الرئيس مبارك لماذا؟. قال: لا توجد معارضه، الحزب الوطني حيكلم الحزب الوطني، وهذا خطر ! كان يصر علي حق النائب في الكلام والاستجواب أيا كان موقفه. عرفته عن قرب، دافع عني حقي كثيرا في مساءلة الحكومة، وكان يتحمل الكثير نتيجة مواقفه. رحم الله د فتحي سرور وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

وقال نجل فتحي في تدوينة نعيه: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته.. رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.. رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء.. وداعاً ابي الاب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي".

وتابع طارق: "اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.. اللهم اجعل أعماله في ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً…. لين القلب، متسامح.. اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار".