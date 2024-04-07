مصر.. نجيب ساويرس عن جمال عبدالناصر: عف النفس وغير فاسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إن الرئيس المصري الأسبق، جمال عبدالناصر، كان عفيف النفس وأنه لم يكن فاسدا.

جاء ذلك في تعليق على تغريدة لصاحب حساب Saad Salem على منصة أكس (تويتر سابقا) كتب فيها: "وفعلا في أول سنة عملت وزير مالية فيها حققت الميزانية فائض 35 مليون جنيه وكان مبلغ كبير أيامها، رحم الله الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر، رواها حسن عباس زكي.. وزير المالية في عهد ناصر.. ملحوظة: ناكري الجميل من ابناء واحفاد المعدمين الذين انصفهم ناصر يمتنعون عن التعليقَ!".

وعلق ساويرس قائلا: "يقال عليه ما يقال الا انه كان اكيدا عف النفس وغير فاسد.. مع اختلافي التام مع اسلوب حكمه"، ليرد عليه صاحب حساب iMadika قائلا: "مع احترامي ايه دليلك على كده لو بنتكلم انه ماسرقش و لا نهب و لا انه حتي كان جاسوس وكل اللي عمله في مصر ده ماكنش فساد؟".

ليرد ساويرس بتدوينة منفصلة قائلا: "ما اقصده انه لم يمد يده لمال حرام".