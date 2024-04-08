أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم إحراز "تقدم كبير" وتوافق حول العديد من النقاط المثيرة للجدل في محادثات الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة، في القاهرة، الأحد، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوى.

وأكد المسؤول "استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق تهدئة" في غزة، طبقا لما ذكرته القناة.

كما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر قوله إن "جولة المفاوضات في القاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر"، وأوضحت أنه تم الاتفاق على "محاور أساسية بين كافة الأطراف".

وأشار المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" التي تديرها الدولة إلى أن "وفدي قطر وحماس سيغادران ويعودان إلى القاهرة خلال يومين للاتفاق على الشروط النهائية للاتفاق، كما سيغادر الوفدان الأمريكي والإسرائيلي خلال ساعات، لكن المشاورات ستستمر خلال الـ48 ساعة المقبلة".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المملوكة للدولة في مصر، الأحد، عن مصدر رفيع قوله إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس، التي تجري بطريقة غير مباشرة وبوساطة مصرية، تواصلت في القاهرة، الأحد.

وقالت القناة في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا إن "اللقاءات التفاوضية بين حماس وإسرائيل مستمرة بوساطة مصرية وحضور قطري- أمريكي".