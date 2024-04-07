بين طلبات "حماس" ورفض نتنياهو.. كيف يبدو مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

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القدس (CNN)-- من المتوقع أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، الأحد، للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الأحد.

وقالت حماس، السبت، إن وفدها برئاسة خليل الحية المسؤول الكبير في حماس سيسافر أيضا إلى القاهرة، الأحد، لتعزيز مطالبها السابقة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن "المطالب المتشددة" لحركة حماس تمنع إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع للحكومة، الأحد، إن المطالب المتطرفة لحماس كانت تهدف إلى إنهاء الحرب" مع ترك الحركة على حالها"، مضيفا أنه لن تكون هناك هدنة دون عودة الرهائن.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "لن يحدث ذلك. إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وإسرائيل ليست مستعدة للاستسلام"، مضيفا أن حماس تأمل في أن تؤدي الضغوط المحلية والدولية إلى إجبار الحكومة الإسرائيلية على تلبية مطالبها.

وقال نتنياهو إن "الاستسلام لمطالب حماس" سيسمح للحركة بمحاولة تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على حماس.

وأردف نتنياهو أن النصر في قطاع غزة على بعد "خطوة واحدة"، وأن إسرائيل دمرت 19 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس.