إسرائيل.. تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو وعودة الرهائن

فريد زكريا: علاقة أمريكا وإسرائيل في لحظة فاصلة ونتنياهو يدمر الثقة التي بنيت على مدى عقود

بين طلبات "حماس" ورفض نتنياهو.. كيف يبدو مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- خرج متظاهرون في إسرائيل، السبت، إلى شوارع تل أبيب وقيسارية وحيفا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، كما دعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

ولوح كثيرون بالأعلام الإسرائيلية ورفعوا لافتات عليها صور الرهائن الإسرائيليين، مطالبين الحكومة بإعادتهم أحياء إلى وطنهم.

وفي تل أبيب، هتف المتظاهرون: "لسنا خائفين، دمرتم البلاد، وسنصلحها، نريد الرهائن أحياء وليس في نعوش"، وشوهد متظاهرين آخرين على الأرض وهم يحملون الأعلام واللافتات، وكتب على إحدى اللافتات "الحكومة التي دمرت البلاد ومزقت الأمة"، وكتب على لافتة أخرى: "نتنياهو خطر على إسرائيل".

و في حيفا، هتف المتظاهرون: "الحكومة فاشلة يا نتنياهو، أنت مذنب، الوقت ينفد بشأن الرهائن"، كما دعا المتظاهرون في قيسارية الحكومة الإسرائيلية إلى بذل كل الجهود لإعادة الرهائن.