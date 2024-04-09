(CNN)-- قالت حماس في بيان صدر في وقت مبكر، الثلاثاء، إن الاقتراح الأخير الذي طرحته إسرائيل، بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مقابل سجناء فلسطينيين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يلبي مطالبها.

وأضافت حماس أنها تلقت الاقتراح عبر وسطاء مصريين وقطريين وأمريكيين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع في القاهرة، قدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيل بيرنز الاقتراح الجديد الذي يتضمن دفع إسرائيل إلى إطلاق سراح عدد أكبر من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأربعين المتوقع إطلاق سراحهم، خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل.

وقالت حماس إن الجهود موضع تقدير لكن إسرائيل "ما زالت متعنتة ولم تستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا".

ومع ذلك، ذكرت حماس أن الحركة "حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدا للعدوان على شعبنا".

وأضافت حماس أن قادتها سيراجعون الاقتراح وسيبلغون الوسطاء بردهم في النهاية.