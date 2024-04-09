واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل "لا تزال تضع خطة" لاجتياح محتمل لرفح وتتخذ الاستعدادات اللازمة بما في ذلك حماية المدنيين، ولم يشر إلى أنه تم تحديد موعد للعملية، حسبما قالت مصادر مطلعة على المكالمة لشبكة CNN.

وأشار غالانت إلى أن الجدول الزمني لا يزال قيد العمل، على عكس ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أن موعد اجتياح رفح قد "تحدد"، دون أن يذكر ما هو الموعد. وقال نتنياهو، الاثنين، إن "النصر يتطلب دخول رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك. هذا سيحصل؛ هناك موعد".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أيضا إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بأي موعد لاجتياح رفح، لكنه يتوقع أن ترى إدارة بايدن "زملاء إسرائيليين مرة أخرى الأسبوع المقبل" لإجراء مناقشات حول هذه القضية.

ولا يزال المسؤولون الأمريكيون يهدفون إلى إجراء محادثات إضافية مع الإسرائيليين حول خطتهم للقيام بعملية في رفح، جنوب قطاع غزة، بهدف القضاء على ما تبقى من مسلحي حماس، وفي الوقت نفسه حماية أكثر من مليون فلسطيني يحتمون هناك.

وقال بلينكن: "لقد كان الرئيس واضحًا جدًا بشأن مخاوفنا، مخاوفنا العميقة بشأن قدرة إسرائيل على نقل المدنيين بعيدًا عن طريق الأذى، والعناية بهم بمجرد أن يصبحوا بعيدًا عن طريق الأذى، والقيام بأي نوع من العمليات العسكرية الكبرى التي لا تجدي نفعًا".