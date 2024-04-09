الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

نتنياهو يعلن أهداف "عملية رفح": لا توجد قوة في العالم قادرة على منعنا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه "لا توجد قوة في العالم" يمكنها أن تمنع القوات الإسرائيلية من دخول رفح للقضاء على عناصر حركة "حماس" التي قال إنها موجودة هناك.

وأضاف نتنياهو، خلال حفل تجنيد في قاعدة عسكرية: "سنكمل القضاء على كتائب حماس، بما في ذلك في رفح. لا توجد قوة في العالم يمكنها إيقافنا".

وتابع: "تحاول قوى كثيرة القيام بذلك، لكنه لن يجدي نفعا، لأن هذا العدو بعد ما فعله لن يفعل ذلك مرة أخرى، وسيختفي من الوجود".

قد يهمك أيضاً

بن غفير يحذر نتنياهو إذا أنهى الحرب وتخلى عن خطط مهاجمة رفح بريا

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نتنياهو إنه تم تحديد موعد لعملية رفح، لكنه لم يحدد متى ستبدأ.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا خلال الحفل: "لدينا 3 أهداف: الأول، إعادة المخطوفين جميعا، والهدف الثاني هو القضاء على حماس، والهدف الثالث هو التأكد من أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".

وتابع: "هناك هدف رابع هو أن حماس هي جزء من محور الشر الإيراني الذي يهدف إلى تدميرنا. عندما نهزم حماس، فهذا لا يعني هزيمة حماس فحسب، بل هزيمة المحور".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.