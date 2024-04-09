نتنياهو يعلن أهداف "عملية رفح": لا توجد قوة في العالم قادرة على منعنا

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه "لا توجد قوة في العالم" يمكنها أن تمنع القوات الإسرائيلية من دخول رفح للقضاء على عناصر حركة "حماس" التي قال إنها موجودة هناك.

وأضاف نتنياهو، خلال حفل تجنيد في قاعدة عسكرية: "سنكمل القضاء على كتائب حماس، بما في ذلك في رفح. لا توجد قوة في العالم يمكنها إيقافنا".

وتابع: "تحاول قوى كثيرة القيام بذلك، لكنه لن يجدي نفعا، لأن هذا العدو بعد ما فعله لن يفعل ذلك مرة أخرى، وسيختفي من الوجود".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نتنياهو إنه تم تحديد موعد لعملية رفح، لكنه لم يحدد متى ستبدأ.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا خلال الحفل: "لدينا 3 أهداف: الأول، إعادة المخطوفين جميعا، والهدف الثاني هو القضاء على حماس، والهدف الثالث هو التأكد من أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".

وتابع: "هناك هدف رابع هو أن حماس هي جزء من محور الشر الإيراني الذي يهدف إلى تدميرنا. عندما نهزم حماس، فهذا لا يعني هزيمة حماس فحسب، بل هزيمة المحور".