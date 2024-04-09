(CNN)-- بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، عدة موضوعات، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة و"الحاجة الملحة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كبير" إلى القطاع، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وبحسب البيان، قدم غالانت خططا مفصلة حول كيفية تنفيذ الجيش الإسرائيلي لانسحابه، وكذلك بشأن مستقبل الحملة الإسرائيلية ضد حماس.

وقال البيان إن الوزير الأمريكي أوستن من جانبه، أبدى "التزامه بدعم العودة غير المشروطة لجميع الرهائن، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى توقف الأعمال العدائية".

وأضاف البيان: "أكد الوزير أوستن أيضا دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل في ضوء التهديدات التي تشكلها إيران وشبكة وكلائها".

وناقش الوزيران أيضا الحادث المأساوي الذي أدى إلى مقتل عمال الإغاثة الإنسانية في المطبخ المركزي العالمي في الأول من أبريل/ نيسان الجاري.

وجاء في البيان: "ناقش الوزيران أيضا التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي في الهجوم المأساوي على عمال الإغاثة الإنسانية في المطبخ المركزي العالمي، وضرورة إجراء تغييرات إجرائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

ومن جانبها، أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بيانا حول المكالمة، قالت فيه إن "الوزيرين أثارا التهديدات المستمرة التي يشكلها العدوان الإيراني، بما في ذلك حزب الله وكيل إيران، وناقشا التنسيق في مواجهة السيناريوهات التي تنطوي على تصعيد إقليمي".