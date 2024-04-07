الجيش الإسرائيلي يعلن سحب قواته البرية من خان يونس

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه سحب قواته البرية من خان يونس في جنوب غزة، مما يمثل فعليا نهاية عمليته البرية بشكلها الحالي في غزة، لكن لا تزال هناك "قوة كبيرة" في مناطق أخرى من القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن الفرقة 98 التابعة له "أنهت مهمتها" في خان يونس. وكانت الفرقة تغادر قطاع غزة "للتعافي والاستعداد للعمليات المستقبلية".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "قوة كبيرة بقيادة الفرقة 162 ولواء ناحال تواصل العمل في قطاع غزة، لكي تحافظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي وقدرته على تنفيذ عمليات استخباراتية دقيقة".
وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية والقناة 11 التابعة لشبكة CNN، الأحد، أن القوات المتبقية ستتمركز على طول ما يسمى بممر نتساريم، وهو الطريق الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين.
وتمت تسمية الممر على اسم مستوطنة نتساريم الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة، ويتقاطع الممر مع أحد الطريقين الرئيسيين بين الشمال والجنوب في غزة، وهو شارع صلاح الدين، ليقيم تقاطعا مركزيا استراتيجيا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن وحدات كوماندوز تابعة له، داهمت وفتشت أكثر من 100 موقع في حي الأمل في خان يونس.
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه عثر على "بنية تحتية إرهابية" في كل موقع تم تفتيشه. وأضاف أن الجنود عثروا أيضا على نفق يبلغ طوله حوالي 900 متر. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "قضى على إرهابيين" خلال عمليته في حي الأمل.
ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.