لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- في أول تصريحات له بعد انتخابه رئيسًا لوزراء أيرلندا، أدان سيمون هاريس إسرائيل "لذبح وتجويع" الفلسطينيين في غزة، وتعهد "بعدم الصمت" عن الحرب.

وقال هاريس للمشرعين في البرلمان الأيرلندي: "في غزة، نشهد كارثة إنسانية. ونرى أطفالا ونساء ورجالا أبرياء يتضورون جوعا ويذبحون".

وأضاف: "لم نلتزم الصمت إزاء الأعمال الإرهابية التي لا تغتفر، والتي قامت بها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما لا يمكننا أن نلتزم الصمت إزاء رد الفعل غير المتناسب من جانب الحكومة الإسرائيلية".

ووعد رئيس الوزراء الجديد بأن أيرلندا "ستلعب دورها" في "المساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم" في القطاع المحاصر.

وانتخب البرلمان الأيرلندي رسميًا سيمون هاريس البالغ من العمر 37 عامًا، الثلاثاء، رئيسًا للوزراء، ليكون أصغر من يتولى المنصب في تاريخ أيرلندا.

وصوت أغلبية المشرعين، 88 صوتا، لصالح هاريس بينما صوت 69 مشرعًا ضده. وسبق أن شغل هاريس منصب وزير التعليم العالي، وترقى سريعًا في مناصب الحكومة الأيرلندية منذ تعيينه في مجلس الوزراء عام 2016.

وأدى هاريس اليمين رسميا أمام الرئيس الأيرلندي مايكل دانييل هيغنز في المقر الرئاسي في دبلن، الثلاثاء.

وتعد أيرلندا واحدة من أشد الدول المنتقدة لحرب إسرائيل في غزة، حيث وصف سلف هاريس، ليو فارادكار، أفعال إسرائيل بأنها "شيء يقترب من الانتقام".

كما قال هاريس، الأسبوع الماضي، في تصريحات موجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "يا رئيس الوزراء نتنياهو، الشعب الأيرلندي لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. نحن نشعر بالاشمئزاز من أفعالك".