بعد التعاطف مع الفلسطينيين.. رئيس وزراء ايرلندا يستقيل ويشعل تكهنات

(CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار استقالته، الأربعاء، مستشهدا "بأسباب شخصية وسياسية، ولكن سياسية في المقام الأول" في خطوة مفاجئة أثارت تفاعلا وتكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقى نشطاء الضوء على أن استقالة فارادكار تأتي عقب أيام فقط على التصريحات التي أدلى بها بجوار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وابدى تعاطفة مع الفلسطينيين، حيث قال: "عندما أسافر حول العالم يسألني القادة عادة لماذا يتعاطف الأيرلنديون بهذا الشكل مع الشعب الفلسطيني؟ والإجابة بسيطة، نرى تاريخنا في عيونهم، قصة التشرد، والحرمان، ورفض الهوية الوطنية، والتهجير، والتمييز، والآن الجوع".

وقال فارادكار، وهو محاط بزملائه خارج المباني الحكومية في دبلن، الأربعاء، إنه شعر أنه لم يعد "الرجل الأفضل" لهذا المنصب، مضيفا أنه سيبقى رئيسا للوزراء حتى يتم انتخاب خلف له بعد عودة البرلمان من العطلة الشهر المقبل.

وأصبح فارادكار رئيسًا للوزراء لأول مرة في عام 2017، بعد انتخابه زعيمًا لحزب فاين غايل، وهو أصغر رئيس وزراء في البلاد وأول زعيم مثلي الجنس في أيرلندا.