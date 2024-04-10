دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 من أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بغارة جوية في غزة، الأربعاء، دون الإشارة إلى مقتل أحفاد هنية أو أي شخص آخر ، زاعمًا أن أبناء هنية "كانوا يقومون بنشاط إرهابي".

وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك، في بيان: "في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، بتوجيه من مخابرات الجيش الإسرائيلي والشاباك، قصفت طائرة سلاح الجو الإسرائيلي 3 نشطاء عسكريين من حماس كانوا يقومون بنشاط إرهابي في وسط قطاع غزة"، على حد زعمه.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن "النشطاء الثلاثة الذين تم قصفهم هم أمير هنية، قائد خلية في الجناح العسكري لحماس، ومحمد هنية، ناشط عسكري في منظمة حماس الإرهابية، وحازم هنية، وهو أيضا ناشط عسكري في منظمة حماس الإرهابية"، بحسب البيان.

ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن أبناء هنية كانوا عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس.

وقُتل 3 من أبناء هنية و3 من أحفاده، إلى جانب سائق السيارة التي كانوا يستقلونها، في الغارة الجوية، وفقًا لصحفي متعاون مع شبكة CNN في غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس، الأربعاء، إن عائلة هنية كانت "تقوم بزيارات اجتماعية وعائلية بمناسبة عيد الفطر" قبل استهداف السيارة.

من جانبه، قال هنية في مداخلة مع قناة "الجزيرة": "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد... بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وأضاف: "أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، وظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع". وتابع قائلا: "كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم... ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".