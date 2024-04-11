السعودية.. جدل صحة هلال عيد الفطر بحجمه وارتفاعه يوضحه فلكي في المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للهلال بأول أيام عيد الفطر 2024 وسط جدل حول حجمه وارتفاعه ومدى مطابقة ذلك مع صحة إعلان، الأربعاء، أول أيام عيد الفطر في السعودية وأغلب دول العالم العربي والإسلامي.

الفلكي السعودي، ملهم هندي أوضح بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "سيتردد اليوم في المجالس.. الهلال شفناه كبير ومرتفع.. ويبدأ التشكيك هل عيدنا صحيح او لا.. الجواب العلمي: لا علاقة لحجم الهلال وارتفاعه على صحة بداية الشهر الشرعية فمن المعتاد أن نرى الهلال كبيرا ومرتفع في حال اكمال الشهر 30 يوم.."

وتابع هندي قائلا: "من الأدلة التاريخية: أول أيام شهر ذو القعدة سنة 10 هـ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ارتفاع القمر قرابة 26 درجة وبقي في السماء حوالي ساعتين (يعين قريب من هلال اليوم).. من الاثباتات الشرعية:أنه خرج الناس لتحري الهلال مساء الاثنين ولم يشاهد الهلال بذلك تم تطبيق النهج النبوي بإكمال عدة الشهر 30".

وأضاف: "فلا ينتابكم شك الشهر صحيح وطبقنا السنة بالتحري وخرج الناس ونجتمع بقرار ولي الأمر.. فالهلال لليلة التي رأيتوه لها كما قال سيدنا علي -رضي الله عنه-".