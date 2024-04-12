دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعامل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس والقارئ ماهر المعيقلي مع خطاط القرآن، عثمان طه.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام محلية سعودية منها صحيفة سبق، قيام السديس والمعيقلي بتقبيل يدي عثمان طه الذي كان بزيارة لمجلس السديس مهنئا بعيد الفطر وسط تفاعل واسع وصف بـ"المشهد المؤثر".

ويُسمع في مقطع الفيديو المتداول السديس وهو يدعو لعثمان طه بأن يحرّم الله يده عن النار لقيامه بخط القرآن.

وذكرت صحيفة سبق أن "الشيخ عثمان طه يعد من أشهر خطاطي المصحف الشريف في العالم الإسلامي، حيث خط المصحف لأكثر من 13 مرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، بالرسم العثماني، وأمتع العالم بجمال خطه وإتقانه، وتميَّز بحرصه وتفانيه في خدمة القرآن الكريم".

وأضافت: "المصحف الشريف الذي كتبه بيده في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية؛ طُبع منه ما يزيد على (200) مليون نسخة، وما زالت توزع على مختلف دول العالم".