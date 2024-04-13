وكالة إيرانية تقدم تفاصيل عن احتجاز سفينة قرب مضيق هرمز

(CNN)-- أكد موقع عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أو ما يُعرف بـ"UKMTO" أن سفينة تم احتجازها من قبل "سلطات إقليمية" بالقرب من مضيق هرمز، السبت.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية في تقرير: "قوات بحرية الحرس الثوري ضبطت اليوم السبت، سفينة شحن في الخليج الفارسي"، زاعمة أنها "تابعة لإسرائيل".

وأضافت الوكالة الإيرانية: "زعمت بعض المصادر الإخبارية أن سفينة الشحن هذه والتي تحمل اسم (MSC Aries)، ترفع العلم البرتغالي وترتبط بشركة (زودياك ماريتايم) ومقرها لندن، والتي يملكها الملياردير الإسرائيلي Eyal Ofer".

وتواصلت CNN مع زودياك ماريتايم و إيال أوفير للتعليق.

ووفقا لتقرير UKMTO، وقع الحادث على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرق الفجيرة، بالإمارات العربية المتحدة قبل الساعة 3 صباحًا بقليل من صباح السبت بالتوقيت العالمي (11 مساءً يوم الجمعة بالتوقيت الشرقي).

وجاء في تقرير الحادث: "ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى UKMTO"، دون تقديم تفصيل إضافية.