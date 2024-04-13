البيت الأبيض يدين استيلاء إيران على سفينة شحن قرب مضيق هرمز

(CNN)-- دعا البيت الأبيض إيران إلى الإفراج عن سفينة شحن ترفع العلم البرتغالي، استولت عليها، السبت، وقال إن الإدارة الأمريكية تدين "بشدة" احتجازها.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان: "ندين بشدة استيلاء إيران على السفينة MSC AIRES المملوكة لبريطانيا والتي ترفع العلم البرتغالي في المياه الدولية. يتكون الطاقم من مواطنين هنود وفلبينيين وباكستانيين وروس وإستونيين".

وأضافت واتسون: "ندعو إيران إلى إطلاق سراح السفينة وطاقمها الدولي على الفور. يجب إدانتها بشكل لا لبس فيه، وسنعمل مع شركائنا لمحاسبة إيران على أفعالها".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الحرس الثوري الإيراني استولى على سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل في عملية بطائرة هليكوبتر بالقرب من مضيق هرمز، مع تصاعد التوتر بالفعل بعد أن حذّرت إيران من أنها سترد على ضربة إسرائيلية على قنصليتها في سوريا.

وأفادت الوكالة أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استولت على السفينة، وأنه يتم "إعادتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية".

وبحسب الوكالة، فإن السفينة تديرها شركة زودياك ماريتايم، وهي شركة مرتبطة برجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.