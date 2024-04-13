مسؤولون أمريكيون: إيران قد تضرب أهدافا أمريكية أو إسرائيلية في أي لحظة

أمريكا وإسرائيل تتأهبان لهجوم إيراني في الأسبوع المقبل.. ومسؤولون أمريكيون: لا مفر منه

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القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في بيان بالفيديو صدر، السبت، إن إسرائيل في "حالة تأهب قصوى" تحسبا لـ"عدوان إيراني".

وأضاف هاغاري أن "إيران تمول وتدرب وتسلح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه"، زاعما أنها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

وقال هاغاري إن إيران "ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الوضع بشكل أكبر"، مضيفا أن إسرائيل زادت استعدادها لـ"حماية" نفسها "من المزيد من الاعتداءات الإيرانية، كما أننا مستعدون أيضا للرد".

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، استولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن في "عملية بمروحية بالقرب من مضيق هرمز"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن سفينة الشحن التي احتجزتها إيران تنتمي إلى دولة "عضو في الاتحاد الأوروبي"، داعيا "الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على الفور، كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران الآن".