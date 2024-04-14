القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد، إنه استدعي ما يقرب من لواءين من قوات الاحتياط، للقيام "بأنشطة عملياتية" في غزة بعد تقييم الوضع.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في البيان أن "استدعاءهم سيسمح بمواصلة الجهد والاستعداد للدفاع عن دولة إسرائيل وأمن المدنيين".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكنه مشاركة المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مؤخرا، إنه "لا توجد قوة في العالم" يمكنها أن تمنع القوات الإسرائيلية من دخول رفح للقضاء على عناصر حركة حماس، التي قال إنها موجودة هناك.

وأضاف نتنياهو، خلال حفل تجنيد في قاعدة عسكرية: "سنكمل القضاء على كتائب حماس، بما في ذلك في رفح. لا توجد قوة في العالم يمكنها إيقافنا".