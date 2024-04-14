الرئيس الإيراني: أي "عدوان" جديد على بلادنا سيُقابل "برد أشد قسوة"

بعد هجوم إيران على إسرائيل.. بايدن لنتنياهو: اعتبر هذه الليلة انتصارًا

(CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد، إن أي "اعتداء جديد على مصالح الأمة الإيرانية سيُقابل برد أشد قسوة وأكثر حزما"، بحسب ما نقلته عنه قناة IRIB الإخبارية الرسمية الإيرانية، وذلك بعدما شنت طهران هجمات واسعة النطاق على إسرائيل.

وأدلى وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، بتصريحات مماثلة في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قائلا إن إيران ليس لديها أي نية "لمواصلة العمليات الدفاعية، ولكن إذا لزم الأمر، فلن تتردد في حماية مصالحها المشروعة ضد أي اعتداء جديد".

وأضاف عبداللهيان أن "ممارسة حق الدفاع المشروع تظهر النهج المسؤول الذي تتبعه إيران تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين"، حسب قوله.

وواصلت إيران إطلاق تهديداتها بعد أن شنت هجوما غير مسبوق، ليل السبت، على إسرائيل.

وحذر قائد الحرس الثوري الإيراني، من أنه تم إنشاء "معادلة جديدة" بعد الهجوم الذي شنه على إسرائيل، وأنه سيرد الآن بشكل مباشر كلما هاجمت إسرائيل مصالحه أو أصوله أو شعبه.

كما هدد رئيس الأركان الإيراني، الولايات المتحدة وإسرائيل من أي هجمات مستقبلية. وقال اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن إيران بعثت برسالة إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية تحذر فيها واشنطن، من أنه إذا تعاونت مع إسرائيل في تحركاتها التالية المحتملة، فإن القواعد الأمريكية "لن تتمتع بأي أمن"، و"سيتم التعامل معها".