الأردن يوضح تعامله مع أجسام طائرة اخترقت أجواءه ليلا وسقوط شظايا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت الحكومة الأردنية، الأحد، تعاملها مع أجسام طائرة اخترقت أجواءها ليل السبت إلى الأحد، مؤكدة عدم وقوع أضرار مادية أو بشرية.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، حيث قالت الحكومة: "جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر"، مشيرا إلى أن "شظايا قد سقطت في أماكن متعددة خلال ذلك دون إلحاق اي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين بحمد لله".

وحثت الحكومة الأردنية "مختلف الأطراف على ضبط النفس والتعامل بانضباط ومسؤولية مع التوترات التي تمر بها المنطقة وعدم الانجرار نحو اي تصعيد ستكون له بلا شك مآلات خطيرة".

وشددت على "ضرورة أن تتوخي وسائل الإعلام المختلفة والمنصات أقصى درجات الدقة في تحري المعلومة واستقائها من مصادرها الرسمية المعتمدة وعدم تناقل الإشاعات والأخبار غير الدقيقة ولا تلك التي تتقصد التضليل لخلق أجواء من القلق والخوف والشك".

من جهته أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والبدء بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين هو سبيل وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.. وقف التصعيد ضرورة إقليمية ودولية تتطلب تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حماية الأمن والسلم وفرض وقف العدوان على غزة واحترام القانون الدولي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.