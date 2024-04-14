دخل مرحلة دولة ضد دولة.. ماذا يعني هجوم إيران على إسرائيل؟

بعد هجوم إيران على إسرائيل.. بايدن لنتنياهو: اعتبر هذه الليلة انتصارًا

الجيش الإسرائيلي: إيران شنت هجومًا مباشرًا على أراضينا.. وقدراتنا الدفاعية والهجومية مستعدة

(CNN)-- قال مسؤولان أمريكيان إن موجة الضربات غير المسبوقة التي انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل استمرت ما يقرب من 5 ساعات وادخلت الشرق الأوسط في منطقة مجهولة.

وتعني الضربات الإيرانية ضد إسرائيل دخول الصراع مرحلة دولة ضد دولة ويمثل تصعيداً خطيراً في المنطقة، وهو السيناريو الذي كانت الولايات المتحدة تأمل في تجنبه منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/ تشرين الأول.

وطلب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، إخطار الولايات المتحدة قبل أي رد محتمل على الهجوم الإيراني، بحسب مسؤول أميركي. وفوض مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي مجلس الوزراء الحربي المكون من ثلاثة أعضاء لاتخاذ قرار بشأن الرد الإسرائيلي.

وتقول إدارة بايدن إن جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ تقريبًا – بما في ذلك أكثر من 100 صاروخ باليستي – التي أطلقتها إيران على إسرائيل قد تم تدميرها من السماء.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية إن بلاده يجب أن تعتبر الليلة انتصارا لأن التقييم الأمريكي الحالي هو أن الهجمات الإيرانية كانت غير ناجحة إلى حد كبير وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة لإسرائيل، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNN.