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وزير خارجية إيران يجري اتصالا هاتفيا بنظيره المصري.. ويوضح موقف بلاده من الرد على إسرائيل

الشرق الأوسط
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وزير خارجية إيران يجري اتصالا هاتفيا بنظيره المصري.. ويوضح موقف بلاده من الحرب
Credit: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

(CNN) -- أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اتصالا هاتفيا بنظيره المصري، سامح شكري، أوضح خلاله وجهة نظر بلاده بالرد على الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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وذكرت وكالة "إرنا" أن عبداللهيان أوضح "وجهة نظر إیران فیما یتعلق بالرد والإجراءات المضادة للقوات المسلحة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی استهداف الکیان الصهیونی استناداً إلى مبدأ الدفاع المنصوص بموجب المادة 51 من میثاق الأمم المتحدة"، حسب تعبيرها. 

وأكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده المعارض لوقوع حرب في المنطقة، وأشار إلى ضرورة وقف ما وصفها بـ"الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب في غزة"، على حد قوله. 

يذكر أن شكري قد تلقى اتصالا من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، وأكد خلاله على "مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة وتأثير ذلك على أمن وسلامة شعوبها"، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

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