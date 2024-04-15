رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

إيران تشن هجومًا واسعًا على إسرائيل.. شاهد كيف بدت السماء لحظة اعتراض صواريخ ومسيّرات

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حذّرت الولايات المتحدة إيران من اتخاذ أي إجراء ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل، على هامش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل ليل السبت - الأحد.

وقال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، خلال جلسة الأحد: "دعوني أكون واضحًا، إذا اتخذت إيران أو وكلاؤها إجراءات ضد الولايات المتحدة أو اتخذت إجراءات أخرى ضد إسرائيل، فستتحمل إيران المسؤولية".

وأكد وود أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى التصعيد، تصرفاتنا كانت ذات طبيعة دفاعية بحتة"، مضيفا أن "أفضل طريقة لمنع مثل هذا التصعيد هي إدانة لا لبس فيها للهجوم الإيراني واسع النطاق غير المسبوق".

وكرّرت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل وأدانت الهجوم الإيراني "بأشد العبارات". وقال وود: "كانت نية إيران هي التسبب في أضرار جسيمة ووفيات في إسرائيل".

وأضاف وود أن مجلس الأمن لديه "التزام بعدم ترك تصرفات إيران تمر دون رد". وقال قبل أن يسرد الحالات التي انتهكت فيها إيران قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي: "لقد انتهكت إيران لفترة طويلة للغاية التزاماتها القانونية الدولية بشكل صارخ".

واتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها "متواطئة بشكل واسع" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل من خلال توفير "تمويل وتدريب كبيرين للجناح العسكري لحركة حماس".

وقال وود: "بالنظر إلى التهديدات التي تشكلها تصرفات إيران العدوانية على السلام والأمن الدوليين، فإننا نتحمل مسؤولية جماعية لأعضاء مجلس الأمن لضمان امتثال إيران لقرارات المجلس".

وتابع: "هدفنا هو وقف التصعيد ثم العودة إلى القضية المطروحة، وتأمين نهاية للصراع في غزة".

وقال المسؤول الأمريكي إنه "في الأيام المقبلة، وبالتشاور مع الدول الأعضاء الأخرى، ستستكشف الولايات المتحدة تدابير إضافية لمحاسبة إيران هنا في الأمم المتحدة".