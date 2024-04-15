حزن وفقدان للأحبة.. هكذا يحتفل المسلمون في غزة بعيد الفطر

تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

كاميرا CNN ترصد عشرات الدبابات والمدرعات الإسرائيلية بعد انسحابها من خان يونس جنوب غزة

"أتمنى الحصول على رغيف خبز".. شاهد كيف تكافح جدة فلسطينية من أجل إطعام أحفادها ورعايتهم في غزة

القدس (CNN)-- أفرجت السلطات الإسرائيلية، عن 150 معتقلا فلسطينيا سبق اعتقالهم من مختلف أنحاء قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود، الاثنين.

وكان اثنان من المعتقلين من عمال سيارات الإسعاف التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وجرى احتجازهما في البداية عند عبورهما حاجزا عسكريا في خان يونس، أثناء قيامهما بمهمة لإجلاء المرضى من مستشفى الأمل في 25 فبراير/شباط الماضي.

وتم احتجازهما لمدة 50 يوما، بحسب بيان نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن "الاحتلال يواصل اعتقال 6 من طواقم الجمعية حتى يومنا هذا، ولا يزال مصيرهم مجهولا".