دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة طيران الإمارات، الأربعاء، تعليق إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتبارا من الساعة 8:00 صباح الأربعاء وحتى منتصف ليل يوم 18 إبريل/ نيسان، بسبب "التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق".

وقالت الشركة، في بيان: "يمكن للعملاء المتأثرين التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز"، وأضافت: "سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت".

وقالت الشركة إنه يُتوقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونصحت عملاءها على التحقق من جداول الرحلات عبر موقعها الإلكتروني.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أعلن، الثلاثاء، أن البلاد شهدت هطول "أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف المركز أن الأمطار التي هطلت على العديد من المناطق بالإمارات تعد "الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في 1949."

وأكد أن تلك الكمية من الأمطار تعد "حدثا استثنائيا في التاريخ المناخي للإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية"، وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة "تسجيل كميات أمطار أكبر"، فيما سيكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام، الأربعاء، وفقا لـ"وام".

يأتي هذا في وقت أصدر مجلس الوزراء توجيهات بتمديد العمل عن بعد حتى الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، في حين يُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، بحسب "وام".