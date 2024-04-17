(CNN)-- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لشبكة CNN، إن مفتشي الوكالة عادوا إلى المنشآت النووية الإيرانية بعد أن أغلقتها السلطات، الأحد، لـ"اعتبارات أمنية".

وأضاف غروسي، خلال مقابلة مع CNN، الثلاثاء، أن "الوضع في المنشآت يبدو أنه يسير كالمعتاد"، وأشار أيضا إلى أن الوضع كان "متوترا للغاية" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتابع أن الوكالة "تعتقد أن في أوقات الصراع، ربما يكون استهداف المنشآت النووية مغريا لصانع القرار العسكري، لكنه سيكون خطأً فادحا له عواقب وخيمة جدا".

وأضاف أنه ليس لديه "أي معلومات أو أي مؤشر على وجود تخطيط من جانب إسرائيل أو أي دولة أخرى لاستهداف المنشآت النووية".

وأكد غروسي أن الوكالة "لا تزال في حالة تأهب ويجب أن يكون هناك ضبط النفس الشديد من جانب الجميع".

أما بالنسبة لبرنامج إيران النووي، فقال غروسي إن إيران "تواصل جمع كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة جدا جدا، وأود أن أقول متطابقة من الناحية الفنية، مع تلك المطلوبة للأسلحة النووية"، لكنه حذر من أن "هذا لا يعني أن هذا يعادل سلاحا نوويا".

ولطالما اعتبرت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، على الرغم من التشكيك من جانب المجتمع الدولي.

يذكر أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اجتمع مرة أخرى، الثلاثاء، لمناقشة رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيرانية.