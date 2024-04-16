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(CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ومصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لشبكة CNN، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتوقع أن يكون الرد العسكري الإسرائيلي على الضربات الإيرانية محدود النطاق.

وقال المصدر المطلع إن هناك معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن إسرائيل تدرس توجيه ضربة ضيقة ومحدودة داخل إيران، لأنها تشعر أن عليها الرد بعمل حركي من نوع ما بالنظر إلى النطاق غير المسبوق للهجوم الإيراني.

في حين قال المسؤول الكبير في الإدارة إن إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة تحذيرًا رسميًا بشأن خططها ومتى يمكن أن تحدث.

وأضاف المسؤول بالإدارة: "نأمل أن يوجهوا لنا بعض التحذيرات حتى نكون مستعدين لحماية أفرادنا، ليس فقط العسكريين بل الدبلوماسيين في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضح: "لكن ليس هناك ما يضمن أنهم سيقدمون لنا تنبيهًا، وهم يعلمون أنه عندما ينبهوننا، فمن المحتمل أن نسجل اعتراضنا مجددًا على أي شيء هم على وشك القيام به".

وقال المسؤول الأمريكي أيضا إنه إذا لم تستجب إسرائيل، فإن الولايات المتحدة "واثقة من أنه سيكون هناك خفض للتصعيد"، وسيعود الوضع إلى الوضع الراهن.

وأضاف المسؤول الأمريكي الكبير: "لكن أي خطوة إضافية تفتح الآن سلسلة من الاحتمالات الأخرى، بعضها مخيف للغاية".