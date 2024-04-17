شوارع تحولت لأنهار.. كمية أمطار هائلة تهطل على دبي عن عام كامل في نصف نهار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد، الأربعاء، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد، بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجيًا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إن "جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية، كما كانت اللجنة العليا للأمن الداخلي في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية، لضمان الاستجابة السريعة واستمرارية الأعمال، وستبقى تلك الفرق مستمرة في أعمالها حتى إتمام مرحلة التعافي".

وأشارت الوزارة إلى تواصل عمل فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية مهامها في تأمين طرق وأماكن جريان المياه والأودية ومخارج السدود وتنظيم حركة السير وسحب المياه المتراكمة.

وأكدت الوزارة "أهمية الاستمرار في التقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه".

نتيجة لتقلبات أحوال الطقس المصاحبة لمنخفض الهدير الجوي، سقطت كميات غزيرة من الأمطار على دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، وُصفت بأنها الأكبر منذ 75 عامًا، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.