(CNN)-- وجد استطلاع أجرته الجامعة العبرية في القدس أن 74% من الذين شملهم الاستطلاع يعارضون توجيه ضربة انتقامية ضد إيران "إذا كانت تقوض التحالف الأمني ​​لإسرائيل مع حلفائها".

ووفقا للاستطلاع، أيد 26% من المشاركين الهجوم حتى لو كان سيضر بالعلاقات مع الحلفاء.

ووجد الاستطلاع أيضا أن أكثر من نصف المشاركين يعتقدون أن إسرائيل "تستجيب بشكل إيجابي" للمطالب العسكرية والسياسية للحلفاء.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 14 إلى 15 أبريل/ نيسان عبر الإنترنت والهاتف، وشمل عينة من 1466 رجلا وامرأة يمثلون الإسرائيليين البالغين، من اليهود والعرب، وبلغ هامش الخطأ 4.2 نقطة مئوية.

وأضاف البيان أن 56% من المشاركين يعتقدون أن إسرائيل "يجب أن تستجيب بشكل إيجابي للمطالب السياسية والعسكرية من حلفائها من أجل ضمان نظام دفاعي مستدام مع مرور الوقت، ومن بين الباقين، كان 32% مترددين، و12% غير موافقين.

ويعتقد 59% أن المساعدة الأمريكية لإسرائيل ضد الهجوم الإيراني تلزم الحكومة الإسرائيلية بتنسيق الإجراءات الأمنية المستقبلية مع واشنطن، فيما لم يحسم الأمر 26% و15% لم يوافقوا على ذلك.